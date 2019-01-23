看郝龍斌見一次打一次 余天：情緒性語言

2019-01-23 15:23

〔記者賴筱桐／新北報導〕資深藝人鄭惠中掌摑文化部長鄭麗君，引起各界嘩然，國民黨副主席郝龍斌卻說「官逼民反」，引發民進黨新北市黨部主委余天不滿，怒嗆「見一次打一次」。余天今天受訪表示，那是情緒性語言，他不會這樣做。

余天今天下午拜訪新北市議會民進黨團，余天解釋，昨天他在直播時聽到消息，情緒性地忍不住脫口而出「見一次打一次」，郝龍斌在政壇打滾多年，「怎麼會去挺一個打人的人，我都搞不清楚。」這個思維是不對的。

針對郝龍斌批評不民主，余天反嗆，他只是「嗆聲」就被說不民主，沒有資格參選，「那他可以去挺一個打人的人，就很民主嗎？」

余天表示，去蔣化有其歷史背景，中華民國是國父孫中山創立的，在部份機關還能見到肖像懸掛，但是沒有人要把它去掉。他認為，去蔣化有歷史淵源，不論政黨傾向如何，都不能出手打人，這是不對的行為，大家應共同譴責。

對於郝龍斌指「官逼民反」，余天認為，轉型正義是促轉會的事情，有不同意見可以去抗議。當初鄭麗君就任時，他曾建議文化部多關照資深藝人，創造工作機會，鄭有把他的建言聽進去，每一年三節聚會都到場致意，有不滿的地方可以當面和部長說，「怎麼可以對一個這麼關心你的部長打人，這樣不對。」

針對新北市前市長朱立倫批評民進黨對於暴力行為有雙重標準，余天說，台灣是民主社會，對前總統馬英九丟鞋的人也要譴責，對一位卸任的國家元首不該如此， 不管任何政黨傾向，有不滿的地方可以抗議，但是不要動手，這樣就不對。

媒體詢問，以後遇見郝龍斌是否「見一次打一次」，余天回應，那是情緒話，「見一次打一次還得了，打不完，不會啦！」

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