對鄭麗君挨打感到心痛 徐國勇：加強維安

2019-01-23 14:56

〔記者黃欣柏／台北報導〕內政部長徐國勇上午應民進黨立委林淑芬邀請，到立法院接受參加「小小公民國會體驗營」的國小學童們質詢，會後徐國勇受訪提到，對於文化部長鄭麗君被打一事感到非常遺憾、心痛，尤其鄭麗君是去關懷資深藝人，很多民眾都不能接受發生這種事，他對此要嚴正譴責暴力。

徐國勇受訪指出，鄭麗君被打後，他第一時間就指示保六總隊警官隊加強各部會首長的安全維護，同時他也要呼籲民眾回歸理性，希望大家能給文化表現有目共睹的鄭麗君更多鼓勵，請她繼續加油。

另外，針對媒體報導警政署將挑選50名科技偵查菁英組成「查緝假消息專責小組」，徐國勇說，這是為了打擊假消息的任務編組，但人就是原來的人，預算也沒有增加，不可能有任何侵害立法院職權或是人事、預算上的問題，請民眾放心。

徐國勇強調，先前苗栗曾傳出虐童事件，稱有人被吊起來私刑伺候，但事後立即證實是假新聞，苗栗縣警察局也確認是舊照片被拿出來移花接木，這個小組就是負責處理這些假消息，查證屬實後才會有進一步的法律處理措施。

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