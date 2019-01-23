北捷新董座 柯P老同學李文宗接任

2019-01-23 15:00

〔記者黃建豪／台北報導〕由台北市政府持股超過七成的台北捷運公司，今天上午召開股東會改選董事，並立即召開董事會推派新任董事長，由台北市長柯文哲高中同學、台北市政府市長室顧問李文宗出任董事長。

台北捷運公司前董事長董瑞斌，在2017年11月由行政院核定接任第一金控董事長後，空缺由北捷總經理顏邦傑代理，懸缺長達1年多後，直到今天北捷公司改選董事後，才確認由李文宗出任新董事長。

北捷公司表示，李文宗為大同大學電機工程學系學士出身，歷經漢友創業投資股份有限公司技術長、矽格股份有限公司共同創辦人、台北市政府顧問等職務。

對於李文宗並非專業出身，台北捷運公司並未做正面回應，僅表示，人選由董事會推派。

台北市政府副發言人柯昱安表示，董瑞斌已辭去顧問一職，專任北捷董事長，台北市長柯文哲是希望以李文宗的科技產業經驗，幫助北捷引進科技物流的創新業務，才會交代這個任務給李文宗，跟酬庸沒有關係，且北捷公司在營運上是總經理制，現有運輸本業且資歷豐富的顏邦傑負責，而李文宗為科技產業背景出身，能對北捷未來拓展業外收入、開發商業導向服務能提供創新意見。

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