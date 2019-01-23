從西藏看台灣 立委、民團號召參加310抗暴紀念遊行

西藏台灣人權連線延續過去幾年的行動，23日發起「2019為西藏自由而騎 Cycling for a Free Tibet」活動，該連線理事長札西慈仁（右二）和夥伴希望藉由這個活動，展現藏人的意志，也期待讓台灣的民眾更了解西藏議題。（記者廖振輝攝）

2019-01-23 15:10

〔記者林良昇／台北報導〕今年3月10日是西藏抗暴60週年，西藏台灣人權連線等團體發起「為西藏自由而騎」行動，號召民眾於3月10日走上街頭遊行，聲援西藏，朝野立委也呼籲，不該覺得西藏對台灣很遙遠，西藏的問題將來也可能發生在台灣，除了聲援西藏，也為捍衛台灣的自由而努力，看見台灣也看見西藏。

西藏台灣人權連線等團體在今天發起「為西藏自由而騎」行動，並行經立法院召開記者會，呼「Free Tibet！」、「西藏是西藏人的」等口號，號召民眾參加3月10日的西藏抗暴日60週年遊行。

時代力量立委、立院西藏連線召集人林昶佐呼籲民眾全力支持，他也強調，最近的公投和選舉結果，讓很多關心台灣前途的朋友都很擔心，都對台灣的未來有很大的不確定性，也感受到很多政治勢力靠著經濟或其他力量包裝傾中、支持獨裁、專制的意識形態，現在是台灣非常關鍵的時刻，希望過去所有參加過西藏自由運動的朋友都站出來，在全世界各國都在警戒中國時，讓支持西藏的聲音讓大家都聽到。

民進黨立委、立院跨黨派國際人權促進會召集人尤美女表示，中國對西藏的打壓越來越嚴厲，還要求每個家庭懸掛毛澤東、習近平的照片，為他們祭拜，有人說這是西藏的單獨事件，但中國對宗教的迫害不只西藏，政策不是單一而是全面的，中國對西藏的迫害，也是對台灣的威脅。

尤美女說，這一年來西藏因為抗暴事件自焚的至少有4件，國際人權觀察顯示，中國限制西藏宗教、遷徙、集會自由，官逼民反時，中國對西藏的打壓包括對採礦區、圈地的問題，地方官員的施暴恐嚇，資訊的監控無所不用其極，已到人神共憤的地步。

尤美女強調，歐美各國對中國非常警戒，台灣不該覺得西藏離我們很遙遠，同樣的問題也會發生的在台灣，這次公投結果已看到中國 的勢力已伸展到國內，自由的獲取是前人犧牲生命爭取來的，但要喪失是非常容易的，除了聲援西藏，也要為了捍衛台灣的自由努力，讓大家看見西藏也看見台灣。

西藏台灣人權連線理事長扎西慈仁表示，中國領導人習近平講九二共識就是一國兩制，西藏可以當借鏡；1949年中共入侵西藏，1951年跟西藏簽署17條和平協議，但不到8年，西藏人發現中國無心遵守承諾，爆發抗暴運動，達賴喇嘛流亡；台灣應看西藏的歷史，「我們根本不相信中共。」

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