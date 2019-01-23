林洲民被拔真正原因 人渣文本：柯文哲是為這件事弄掉他...

2019-01-23 17:10

〔即時新聞／綜合報導〕前台北市都發局長林洲民原被調職為都更中心董事長，自爆因公宅與大巨蛋問題，被市府7次明示、暗示走人，說他不審大巨蛋會比較順利，更稱市府內有「趙友友」施壓，因此離開台北市政府。對此，知名政治評論家「人渣文本」周偉航表示，林洲民是因為公宅開工率太低，才會被台北市長柯文哲拔官。

有網友於直播中問周偉航，林洲民走之後，是否代表台北市政府對大巨蛋會放水。對此周偉航反問：「你看現在有放水嗎」。周偉航指出，林洲民走的原因兩個，一個是大巨蛋案，另一個是公宅開工率太低，「因為低到爆，柯文哲想要把他弄走，林洲民不想走，所以林洲民就拿著大巨蛋說：『趙友友要把我弄走』」。

周偉航表示，林洲民想要用很文青的方法，去把一堆很難的標弄出來，但最後沒有人要標，所以柯文哲才要把他弄掉，但是柯文哲就是不能明講這件事，「因為公宅的開標率太低，柯文哲就毀了，柯文哲主打的就是公宅」、「所以林洲民就騎在柯文哲頭上一直喊『大巨蛋大巨蛋』，不就一堆鄉民被誤導」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/