被爆與人妻上摩鐵 台水董座郭俊銘火速辭職

2019-01-23 14:21

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台水董事長郭俊銘遭媒體爆料婚外情，跟拍到與一名廣播電台高層的楊姓人妻親密互動，直到上週仍在上班日被直擊上摩鐵，郭俊銘也火速辭職「以本人有爭議行為，為避免造成執政團隊的困擾，損及自來水形象，即日辭去自來水董事長一職」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/