老藝人批去蔣化「活該」 學者舉蔣介石「應即槍決」迫害台灣人

2019-01-23 13:53

〔記者吳柏軒／台北報導〕文化部長鄭麗君出席關懷演藝人員春節餐會，遭老藝人鄭惠中突襲呼巴掌，理由是不滿政府「去蔣化」，此舉激起多數民眾譴責暴力，家長團體代表也上臉書控蔣介石白色恐怖；台大歷史系學者更呈現受難者遭判死史料，感慨「蔣公神話」複製，盼未來努力實踐轉型正義。

台大歷史系教授周婉窈指出，長達半世紀的「蔣公神話」，透過教科書、社教機構及媒體等，教化3個世代長達數十年，裡面恐參雜既得利益、族群優越、主流複製等，但提醒眾人，在神話的製造、傳承、複製中，人民與「正在」發生的事情有隔閡。

周婉窈認為，「知」是一切的起點，但何其困難，條列細數蔣介石執政時的白色恐怖，如敘述刑求的文字令人恐怖，且軍審最終多由蔣核覆才確定處決或服刑，然蔣批「處決」、改刑等完全違法，直批其連黨國訂定的「惡法」都不遵守，恣意妄為。

周婉窈以史料作證，如蔣批：「處以極刑可也」、「應即槍決可也」、「判處死刑可以」、「改處死刑」等，有位年輕人徐會之，原本只是五年的徒刑，結果他大筆一揮「應即槍決可也 中正」，然後他就沒命了，而且當然不可能知道是蔣介石要他死。

其他如台北師範學校學生陳正宸，原判無罪，被蔣駁回4次，直到陳被判死刑為止；傅如芝等12位年輕人因蔣「發還覆議」或「發還嚴為復審」後，改判死刑；其他亦有有15年、無期徒刑等遭改判死，或「凡判處十二年以上徒刑者」一律處死、「凡已入匪黨而不事先自首者」一律處死；周婉窈質疑，蔣剝奪多少生命？卻還被當作神崇拜？

周婉窈認為，今日一個呼巴掌，來自諸多力量打造的過去，願其是落實轉型正義中的一個挫敗，為當代與未來，必須持續努力！

全國家長教育志工聯盟理事長吳福濱也說，蔣的銅像在校園、機關仍隨處可見，但蔣在228事件及後續清鄉中屠殺台灣人，實施白色恐怖，卻強迫人民如神般尊崇他，有統計，蔣一生恐殺了1千萬人，在台灣「過遠大於功」，至少應去蔣，更名中正紀念堂，民主台灣可容許有人愛他，但至少應做到轉型正義。

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