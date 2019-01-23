反興達電廠展延 環團批柯又轟韓

2019-01-23 14:22

〔記者陳昀／台北報導〕台灣健康空氣行動聯盟今天開記者會，先批柯文哲主政的台北市「膨風」台北市PM2.5年均值達標，又轟高雄市環保局長夜宿興達電廠後，高雄市長韓國瑜到底要不要「揮重拳」，若沒做，空污第一份考卷就是不及格、破功，國民黨立委陳宜民、黃昭順也到場呼籲不予展延興達燃煤電廠的生煤許可證。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃指出，環保署日前發布去年最後一筆手動監測PM2.5數據，台北市環保局據此逕自宣布首度達到國家空氣品質標準、PM2.5年均值上限低於15微克/立方公尺，但實質上只達到二項標準之一，日均值仍達40.5微克，遠超過短期暴露的24小時平均值35微克，而且台灣只看一般測站，不含交通測站，實質空氣品質會比監測結果更差，而非自認的「媲美東京」。

南部反空污大聯盟發言人李建誠說，高雄連日空污紅害，元旦至今看不見藍天白雲，興達電廠是高雄空污的重中之重，若韓國瑜不揮重拳，不予展延興達燃煤許可證、宣示停止南電北送，他空污治理的第一份考卷就是不及格。

葉光芃表示，興達電廠2018年9至12月的發電量比2017年還要高，顯見秋冬減煤「打假球」，且大林電廠上線後，2018年秋冬高雄燃煤發電量還是2017年的1.78倍，難怪高雄空污不見改善，呼籲增加大林電廠13%燃氣發電量供高雄自足即可，不要再讓效率差、汙染大的老朽興達電廠繼續燃煤噴污。

陳宜民、黃昭順表示，台電曾說興達電廠第一、二機組要到2023年才會淘汰，新的機組也還沒找到地點興建，與其這樣討價還價，韓國瑜不如直接停發展延許可。時代力量立委徐永明也說，反空污公投通過後，到底有哪些燃煤電廠應該檢討，政府要誠實面對。

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