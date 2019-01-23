楊翠看鄭惠中事件：如何處理威權統治傷痛記憶 以利轉型民主化

2019-01-23 13:26

〔記者張聰秋／彰化報導〕資深藝人鄭惠中掌摑文化部長鄭麗君，讓蔣介石銅像存廢問題成為時事討論的焦點，鄭惠中今為暴力行為前往文化部道歉撲空，促進轉型正義委員會代理主委楊翠指出，沒有任何一個藉口可以合理化所有的暴力行為，鄭女士的行動背後的問題，在於台灣社會該如何處理威權統治時期歷史傷痛的記憶，以利台灣社會順利轉型為真正民主化的國家。

楊翠說，掌摑事件的問題，到目前來看，鄭女士沒有真正做到道歉，事件凸顯了台灣要怎樣面對威權時代留下來的傷痛記憶，如何解除威權象徵、如何解嚴威權遺像的空間？以及台灣要重新呈現何種面貌，讓國際社會看見台灣的轉型正義？

促轉會經由各縣市政府和機關提供數據調查，目前全台仍約有1200多個與蔣介石相關的紀念物，楊翠表示，數據非百分百準確，但顯然的是，威權產物遍佈全台，既然如此，現階段要討論的應該是，台灣究竟要不要變成一個真正民主化的國家、要不要共同面對威權時代存留下來的遺像，如果台灣要成為真正現代化的民主國家，這些遺像是不是就要我們要向全世界呈現的民主轉型的產物？

對於銅像存廢的問題，楊翠認為，歷史傷痛絕對不是夷為平地就解決，她說，促轉會包括文化部在內，提出的解決方案都沒有拆不拆的問題，台灣的歷史傷痛也不是簡化成拆不拆的二分法，就能弭平威權時代對受害者造成難以抹滅的傷口。

楊翠認為，透過更多的討論與座談，集思廣義，來看待威權時代的產物，或許，經由藝術品取代或並存受害者的記憶，解決方法絕對不是只有拆或不拆這兩條路可走而己。

國立彰化高中圖書館今舉辦寒假人文體驗營，楊翠今應邀主講「楊逵與他的時代」文學題目，演講前，她接受本報專訪，對鄭麗君遭藝人掌摑事件做了上述表示。

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