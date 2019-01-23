浩鼎案檢方不上訴 余宛如嘆：船過水無痕的佛系態度...

2019-01-23 13:44

〔即時新聞／綜合報導〕去年12月，前中研院院長翁啟惠涉及浩鼎案一審判決無罪，士林地檢署21日表示，以現有證據上訴二審，研判難獲改判有罪機會，因此決定不上訴，民進黨立委余宛如今日感嘆道，對照判決前後士林地檢署的態度，實在令人大開眼界，只能期望「萬能的天神」賜給台灣專業人性的司法改革。

民進黨立委余宛如今日在臉書發文表示，2016年初爆發的浩鼎案是繼2012年的宇昌案後，再一次重創台灣生技產業發展的事件，浩鼎案的案情雖相當複雜，但基本上不出技轉、授權、創投、資本等幾個關鍵。

余宛如指出，2017年1月偵查終結時，士林地檢署認定，翁啟惠身為國家最高學術機關中研院之院長「竟為一己私利而背於公務員之廉潔義務，於執行職務時期約及收受賄賂，實敗壞國家官箴並損及人民對公務員職務公正性之信賴」，當時的起訴書，用字遣詞非常肅殺凝重。

然而，如今地院判決出爐後，士林地檢署卻回應，「以現有證據上訴二審，研判難獲改判有罪機會，本於檢察官中立公正客觀義務自我節制檢察權行使，決定不上訴」。對此，余宛如感嘆道：「這種船過水無痕的佛系態度，令人大開眼界。被起訴相關人等這段時日的身心熬煎，也絕非外人所能想像。」

余宛如說，檢調以9個月的時間，毀掉若干台灣菁英數十年歲月所累積的專業和信譽，更讓台灣生技產業停滯了3、5年發展進程，卻直到現在才說，沒有把握自己擁有的證據力能夠說服高院法官更改一審無罪判決，「但在起訴之初，怎麼沒有想到要『本於檢察官中立公正客觀義務自我節制檢察權行使」呢？」

余宛如表示，前有宇昌案，後有浩鼎案，「台灣徒有法條專業、卻與產業脫節、昧於大環境發展的司法體系，下一個想毀掉的是什麼？」最後，余宛如無奈的說，只能希望「萬能的天神」能夠賜給台灣「專業人性的司改」。

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