台中市議長張清照 邀13位書法家揮毫送春聯

2019-01-23 12:09

〔記者張軒哲／台中報導〕農曆春節將至，台中市議長張清照今天上午在清水區服務處請13位書法老師現場揮毫送春聯，現場不到九點就大排長龍，洋溢濃濃的年味。

張清照說，他二哥、前議長張清堂任內開始舉辦這項活動，至今十多年，他上任後接棒繼續辦，來索取春聯的民眾一年比一年多，今年特別請來13位老師，台中市清水區生活美學文化志工隊長張木村率十位志工來現場幫忙，才能順利在2個小時內，讓民眾都拿到春聯。

張清照和前議長張清堂向現場鄉親問候，還拿著大幅春聯「諸事圓滿」向大家拜年，現場氣氛熱鬧。一位大學二年級的廖同學一早帶媽媽來領春聯，他說在網路看到訊息，學校正在放寒假，所以來排隊領春聯沾年節喜氣，很高興拿到老師現場揮毫的「吉祥如意財源廣」春聯。另一位陳太太去年來領過春聯，今年也來排隊，她說「手寫春聯比印刷的更有人氣和年味。」

張清照今年邀請的春聯揮毫書法老師陳志聲、李榮鈞、陳世澤、陳榮治、周慶芳、楊隆明、楊金村、陳友銘、林迺昂、鍾機良、卓彩雲、施嬉滿、林淑琴等13人。透過每年舉辦這項活動，希望大家重視和推廣書法，同時也讓鄉親感受濃濃的年節氣氛。

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