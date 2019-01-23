「招商一條龍」拚經濟 侯友宜：主動出擊

2019-01-23 12:06

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜上任後，宣示全力拚經濟，經濟發展局何怡明在市政會議報告指出，將推出「招商一條龍」及「投資任意門」二大行動策略，鎖定五大新興、三大重點指標性企業招商，提供客製化的簡政便民服務，協助排除投資障礙。市長侯友宜指示相關單位「主動出擊」，必要時他將親自拜訪企業的決策者，替廠商解決問題。

在「招商一條龍」方面，何怡明指出，新北市政府成立「新北投資服務快捷窗口」，以客製化、主題式的媒合服務，協助企業解決問題，將提供企業臨時機動空間、專業經理人投資流程諮詢、一站式網路查詢服務，並邀集新北市組成「精英招商團」，提供都市設計審議、環評、建照等一對一諮詢診斷服務，提供預審制度，針對廠商提送的文件即審即修，加速審查。

針對「投資任意門」部份，何怡明表示，將檢討與投資相關的法令，積極鬆綁法規，順應市場趨勢及投資型態的改變，主動排除投資困境；並規劃建置投資新北網站，完整揭露相關資訊，方便廠商立即查詢投資案件進度。

侯友宜表示，面對中美貿易大戰，台商紛紛回流，面臨最大的障礙是土地問題，將盤點工業區及產業用地，並結合各局處全力配合招商政策，從過去被動化為主動出擊，針對潛在投資者，他將積極拜訪企業主，親自協調解決問題。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/