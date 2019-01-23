盧秀燕訪香港拚經濟 豐原漆器當伴手禮

2019-01-23 12:03

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長盧秀燕28日將訪問香港，出席香港中華出入口商會新任會長林龍安、卸任會長張學修交接典禮。台中市政府經發局今日表示，市長特別準備豐原區生產的漆器餅盒，做為祝賀的主禮品，餅盒設計喜氣，盒蓋繪有台中市地標、也是台中市府徽意象的湖心亭，盼藉此推廣漆藝之美、行銷台中。

經發局表示，香港中華出入口商會成立於1954年，至今已有4000多名會員，是香港最具代表性的商會，適逢現任會長張學修任期將屆，並將於28日將會長職務交接給新任會長林龍安，市長不僅受邀出席交接典禮，也將見證台中市農會與商會簽署合作意向書。

盧秀燕28日將當天往返香港，不僅拚經濟，也將台中漆藝帶到香港，因此選定由豐原地區的「湖心亭漆藝餅盒」做為主禮。經發局表示，湖心亭漆藝餅盒」的盒蓋以黑色為底漆，塗工工序繁雜，再以手工繪製坐落於台中公園的台中市地標，同時也是台中市政府府徽意象的湖心亭，畫工十分精美，不僅是代表台中在地產業、文化的藝術品，更具收納餅乾、糖果的實用價值。

經發局指出，豐原是台灣三大木材集散地之一，日治時代由於日本人喜愛對漆器，在台大量扶植木漆藝產業，故豐原設有全國唯一「豐原漆藝館」並擁有「台灣漆藝產業故鄉」的雅號，早期台灣90％的漆器都出自台中，目前市府也正積極輔導在地的漆器產業，不僅傳承文化，也盼能打造在地特色產業品牌，帶動周邊經濟。

此外，台中也素有糕餅之鄉的稱號，經發局此行也特別在就職典禮會場準備在地的裕珍馨大甲酥餅、榮記顏新發鳳梨酥、阿聰師小芋仔、嘉味軒太陽餅以及伊莎貝爾創意餅乾等伴手禮，讓台中糕餅之香飄香香港。

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