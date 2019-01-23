鄭麗君被摑掌 孫大千批：這巴掌打掉了所有訴求的正當性

2019-01-23 12:23

〔即時新聞／綜合報導〕資深藝人鄭惠中昨天在關懷藝人春節餐會上，因不滿「去蔣化」大呼文化部長鄭麗君巴掌，對此，孫大千國民黨前立委認為，「應該學習用選票來表達憤怒」。

鄭惠中昨天因為不滿鄭麗君「去蔣化」，在關懷藝人春節餐會上，氣憤之下打了鄭麗君一巴掌，事後鄭惠中赴文化部致歉，不過沒有遇到鄭麗君，鄭惠中在場被媒體與抗議民眾包圍，當場強調，「我道歉並非代表部長做的事是對的」。

孫大千在其臉書表示，不管理由是什麼，即使自認有多正當，「都不可以採取暴力」，鄭惠中的這巴掌「打掉了所有訴求的正當性」，就算訴求再有理，也都變得無理，孫大千建議，在這個民主時代中，「應該學習用選票來表達憤怒」。

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