北市立委補選 何志偉打出「總統牌」

2019-01-23 11:46

〔記者郭安家／台北報導〕台北市立委第二選區（士林、大同）補選剩4天，民進黨候選人何志偉今上午在立委郭國文陪同下於大同區掃街，被媒體問及明天見面會是否要與總統蔡英文合體？何說，總統的心一直跟他們基層在一起，相信等當天有見面會時，也歡迎大家一起幫他們加油，總統跟每個台灣人一樣，期待再一次站起來為台灣及這塊土地努力。

對於「柯家軍」候選人陳思宇再酸何志偉有行政資源奧援，何僅回應，非關政績、政見，他都不予回應，期待正面選舉、正向力量、溫暖力量一起加油。何說，他也很感謝蔡英文一直給他加油、溫暖，目前見面會安排則由黨中央、總統府接洽，基層一直也很期待，總統應該很快、很快就會幫他加油。

被問及外界評估若補選投票率高對何志偉選情有利，反觀低投票率將導致何勝率不大。何表示，投票率來自基層願不願意給他們再一次站起來機會，拜託大家出來投票，「期待這席立委留給在地，投給我會多一席立委、不會少一席議員」。媒體追問此番說法暗批國民黨候選人陳炳甫？何僅說，呼籲票投給他、投給努力、投給年輕人。

面對補選低投票率，何志偉也說，壓力是成長動力，這席能否保住不僅是他努力，還要看基層民眾是否願意給機會，這趟選下來他是凝重地，遇到民眾還是要開心笑，但說不擔心是不可能，仍要拜託基層，他跟民進黨帶著傷口在這一局努力，期待大家再次給他們機會。

由於北市補選白色力量陣營頻找台北市長柯文哲站台，藍營則有高雄市長韓國瑜，讓外界認為炒到像市長選舉層級。對此，何志偉僅說，民進黨跌這一跤太深了，現在很努力把自己拼湊起來、站起來，最關鍵元素是要拜託人民、基層讓他們可再站起來一次。他還說，九合一敗選後他們都很謙卑聆聽，更比過去努力，希望重拾民眾對民進黨信心。

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