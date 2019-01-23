官逼民反？郝龍斌臉書被灌爆 網友：舔共可以直接打死嗎

2019-01-23 11:59

〔即時新聞／綜合報導〕文化部長鄭麗君昨（22）日遭到資深藝人鄭惠中以「不滿她推動去蔣化」為由打了一巴掌，國民黨副主席郝龍斌卻稱此事為「官逼民反」，引起軒然大波。而郝龍斌的臉書也被網友灌爆，網友除了批前市長不該合理化暴力，也反問若照此邏輯，那對國民黨舔共很不滿，是否也可以動手，國民黨也無資格提蔣公。

郝龍斌昨晚於臉書發文，稱這一耳光是「官逼民反」，原因是文化部一連串去中國化政策，鄭麗君被打一巴掌很痛，但更多人因為刨根去中國化而錐心之痛、遍體鱗傷。郝龍斌痛批，雖然有人振振有詞、譴責暴力，但民進黨一連串文化刨根洗腦、去中國化，數典忘祖，是另一種「不見血的血滴子」，更是思想上的暴力霸凌。

郝龍斌更以上週毆打妻小的「肉圓哥」舉例，稱民眾包圍肉圓辣椒哥，登門教訓他，是因為民眾對這種事積怨已久、忍無可忍。

此文一出立即引來輿論撻伐，許多人認為郝龍斌曾當過台北市長，不該找藉口合理化暴力行為，「我不太敢相信這是從前台北市市長口中說出來的話，照你的邏輯，爸爸也是因為沒有加辣，忍無可忍才揍人的，這樣對嗎？」、「所以就直接呼巴掌？可以用選票來表達不滿」、「你這番言論純粹只是來刷存在感，說明你是非不分」、「暴力市長無誤。」

除此之外，也有不少網友反批國民黨的親中立場與蔣公早就相去甚遠：「我也對國民黨狂舔中共腳趾很不爽，所以下次在路上看到你們國民黨的人，也可以因為積怨已久、忍無可忍把人打死嗎」、「你們投共還有臉說尊敬蔣公」、「蔣家反共，你卻舔共！有資格講話？」

還有網友也打趣狠酸郝龍斌：「對你不搞政治跑去演菜鳥新移民，我也是忍無可忍，可以賞你一巴掌嗎」、「丁守中應該很想呼你巴掌，擊潰丁守中」、「你這樣不行，起手式要先譴責暴力啊，你是不是沒錢請幕僚啊」、「不曉得哪天有空可以去呼您巴掌嗎？」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/