居住正義法規鬆綁 內政部：新婚懷孕租屋優先補貼

2019-01-23 10:53

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為簡化便民，內政部今日表示，近15個月已完成78件法規鬆綁，在弱勢租屋的租金補貼上，已放寬規定優先補助新婚、懷胎或育有3名以上子女的家庭，去年有高達1千多個家庭受惠，減輕新婚夫妻育兒負擔，實踐居住正義。

內政部指出，從106年10月起，配合行政院法規鬆綁政策至今，已鬆綁78件法規，經過篩選後，整理出13件與民眾關係最為密切，主要有4大面向，包括住宅補貼、地政便民、役男權益、友善外人。

內政部提及，為鼓勵國人生育，去年鬆綁修正「自建自購住宅貸款利息及租金補貼辦法」及「修繕住宅貸款利息及簡易修繕住宅費用補貼辦法」，將申請人或其配偶懷孕的胎兒，納入未成年子女數計算，並提高育有3名以上未成年子女，及2年內新婚家庭的評點，讓申請人可因此增加獲得補貼機會。

內政部指出，去年已有1554戶新婚或孕有胎兒的家庭申請租金補貼，因此受惠。還沒提出申請的租屋民眾，記得在今年7至8月開放申請時，向地方政府提出申請，相關資訊可至內政部不動產資訊平台查詢。

內政部表示，105年起也推出可免費申請的「地籍異動即時通」服務，不動產所有權人只要臨櫃或在網路上申請，就能隨時掌握名下不動產權利異動的第一手資訊。

在去年底，內政部更鬆綁法規，讓民眾在申請土地登記時，即可一併申請即時通服務，不用等到登記完畢後再另外申請，希望能幫民眾把關財產安全。

此外，為節省民眾時間，內政部在106年底特別鬆綁規定，此後當民眾住址遇到門牌整編或行政區域調整，內政部即透過跨機關通報服務，由地政事務所主動逕為辦理住址變更登記，不必再由民眾親自申辦。經統計，全國各地政事務所107年逕為辦理住址變更登記已有36萬餘筆，落實簡政便民。

內政部指出，為加強照顧弱勢，兼顧小家庭的社會結構，內政部今年1月底將完成修正發布「役男申請服替代役辦法」部分條文，放寬家庭因素服替代役條件。

未來役男配偶懷孕、家屬有身障、重大傷病或須生活扶助等情況，均得以家庭因素申請服替代役，使役男於下勤後可返家住宿，照顧家屬，預估實施後約有3千名役男家庭受惠。

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