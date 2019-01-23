不要魔神仔憲法！辜寬敏：拒維持現狀要制定新憲

2019-01-23 10:37

〔記者陳鈺馥／台北報導〕獨派大老辜寬敏成立的「台灣制憲基金會」今日舉行開幕式活動，他致詞表示，今日要宣布推動制定新憲法，因為維持現狀對台灣非常不利，制定新憲法是要讓台灣人民有一個台灣意識、國民意識、國家意識；台灣大學名譽教授李鴻禧也批，中華民國憲法是一部「魔神仔憲法」，虛無飄渺、外來移入，什麼亂七八糟都加在憲法內。

今日包含前行政院長賴清德、新世紀文教基金會董事長陳隆志、永社理事長鄭文龍、時代力量立委黃國昌、社民黨召集人范雲、基進黨黨主席陳奕齊皆出席與會。

辜寬敏指出，社會在十幾年前就提出制定新憲，台灣在國際關係、中國關係站不穩，這其中有一弱點就是中華民國憲法，美國過去對台灣主張「不要動」維持現狀，我們總統只好維持現狀，但維持現狀下場就是台灣不能參與國際。

辜寬敏提及，今天不是台灣沒資格參加聯合國，是被維持現狀所拖累，台灣各種指標在國際社會都名列前茅，也可對國際社會做出很多貢獻，卻因當年喊「漢賊不兩立」被趕出聯合國，持續無法參與國際組織，所以要用台灣名義制定新憲法。

辜寬敏痛批，中國對台灣態度越來越沒道理，越來越沒共識，引起台灣社會某一種變化，應該注意去年民進黨大敗就是這樣來的，所以制定憲法刻不容緩。

辜寬敏認為，美國過去對台灣雖然有「台灣關係法」，但美國注意關注的是中國，連日本也是這樣做，美國對台從戰後至今都是維持現狀，但維持現狀對台灣是很大不利，「台灣社會每天都在進步，什麼叫維持現狀啊！」

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