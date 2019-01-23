鄭麗君遭呼巴掌 名導轟「打在你我台灣人的臉上！」

2019-01-23 10:32

〔記者湯世名／彰化報導〕「打人就是不對，不管妳是什麼黨！」文化部長鄭麗君遭資深女藝人鄭惠中因不滿「去蔣化」掌摑，各界都譴責暴力，電影「不能沒有你」名導演陳文彬也在臉書力挺鄭麗君說，什麼金碧輝煌的理由，都掩蓋不了傷害他人身體的低劣動機，施暴者背後代表的更是不同價值觀的社會衝突。鄭部長挨的這一巴掌，要讓大家更支持轉型正義，要讓台灣主體意識可以更加速前進。

鄭惠中說她是因為不滿「去蔣化」，事後表示願為暴力行為道歉，昨晚並前往警局說明事發經過，警方詢後將依涉嫌傷害、妨害名譽等案由，函送檢方處理。

曾任彰化縣文化局長的名導陳文彬在臉書上指出，台灣是個很怪奇的國度，針對虐童、家暴等行徑，可以群情激憤包圍警局、甚至要求立院修法對施暴者處以極刑。但針對堅持理念而受辱的行政首長，居然還有反對黨前黨魁公開鼓掌叫好。這不是個人、單面向的事件，而是會影響台灣社會團結，牽涉國家民族水平是否前進的價值觀之爭。

陳文彬強調，應該公開道歉的人是郝龍斌，你的發言代表的正是長期撕裂台灣族群和諧的階級意識，在這種意識型態的惡意操弄下，才會有今日公然羞辱行政首長的脫序行徑發生。

2017年陳文彬擔任彰化縣文化局長，勘查升五星旗的碧雲禪寺時，也曾發生霸佔人士對他丟擲物品事件。陳文彬說，當下他雖保風度沒有追究施暴者，但事後堅持繼續挖掘出碧雲禪寺弊端，檢舉並公開呼籲各界重視中共統戰基地在彰化的聲音。隔年囂張升起五星旗的碧雲禪寺終被拆除，因此他建議鄭部長與促轉會，既然施暴者以中正紀念堂、去蔣化事件對她施暴，那就更應該趁此機會將促轉條例的立法精神跟社會大眾說得更清楚，並加速中正紀念堂去威權化的進度。

陳文彬表示，這一巴掌不只打在鄭麗君部長個人身上，更是打在你我台灣人的臉上。就像彰化五星廟碧雲禪寺對他施暴事件一樣，要讓社會清楚施暴者背後代表的意識與目的，進而團結台灣社會中多數、進步、正面的力量，落實推動轉型正義精神於台灣社會。鄭部長挨的這一巴掌，要讓大家更支持轉型正義，要讓台灣主體意識可以更加速前進！

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