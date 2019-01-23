郝龍斌挺掌摑... 教授反問：按你邏輯也可給你爸一巴掌？

2019-01-23 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕文化部長鄭麗君遭掌摑事件引起各界譁然，國民黨副主席郝龍斌卻表示，這一巴掌是「官逼民反」，說法遭網友撻伐。對此東華大學自然資源與環境學系教授戴興盛昨深夜在臉書反問郝龍斌，按照郝的邏輯，日後對於郝龍斌和其父郝柏村忍無可忍的人們，「是不是也可以上來給您父親及您一巴掌？」

戴興盛昨深夜在臉書發文反問郝龍斌，「您知道您今天的言論有多危險嗎？」他指出，郝龍斌以及他的父親郝柏村，從過去到現在的政治作為與思想，在台灣絕對有很多人不以為然，「對很多人而言，您所代表政權對他們的種種壓迫，不管是政治的、經濟的、思想的、文化的、語言的、甚至是身體自由的、人命的，他們何嘗不是積怨已久、忍無可忍？」

他反問，「按照您的邏輯，日後您的父親及您在公開場合活動時，這些忍無可忍的人們，是不是也可以上來給您父親及您一巴掌？按照您的邏輯，我可以預測台灣至少有三分之一的人很想打您巴掌。所以，您會面對眾多隨時會打您（而且按照您的邏輯，完全有正當性可以打您）的人們。」

戴興盛強調，當然不想看到台灣變這樣，如果郝父子上街隨時會被打巴掌，這代表所有人都會面臨同樣的處境，不管這個人在政治社會族群文化上是哪一派，且這個暴力會因互相報復節節升高。他呼籲，郝龍斌快把貼文撤掉，不要用這壞榜樣殃及無辜的國民。

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