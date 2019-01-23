鄭麗君被呼巴掌留印 謝志偉：映照台灣近代史血肉模糊的印記

2019-01-23 09:22

〔即時新聞／綜合報導〕資深藝人鄭惠中昨出席關懷資深藝人餐會時，不僅呼文化部長鄭麗君巴掌，對方左臉頰上出現紅掌印，還嗆「只賞她一巴掌，已經太便宜她」，引發群情激憤。事後鄭惠中在記者會中表示，願意為自己的行為道歉，但不為抗議去蔣化道歉。對此，駐德代表謝志偉昨也在臉書粉專「謝志偉粉絲頁」發表看法。

謝志偉在文中指出，「打在你的臉上，傷在我們的心裏」，他想告訴「麗君」，這一巴掌是「你替台灣人承受的屈辱」，臉頰上清晰可見的掌印，映照得是「臺灣近代史血肉模糊的印記」，讓他覺得不捨。

謝志偉在文末宛如意有所指地寫道，好不容易等到午休（台灣時間昨晚8時許）才能發布此篇文，「回過頭，剛好看到昨天有人從台灣帶來送我的一本書：『陳澄波密碼』。」

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