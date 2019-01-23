各界撻伐！鄭惠中涉犯3罪嫌 演藝總工會擬除名

2019-01-23 06:58

〔即時新聞／綜合報導〕資深藝人鄭惠中昨日參加「關懷資深藝人餐會」時，突然脫序打了文化部長鄭麗君巴掌，此舉引發各界撻伐，昨晚11點多，鄭惠中訊後被依妨害公務等罪諭令限制住居，中華演藝總工會也將開會討論，擬除其會員資格。

本報報導，鄭惠中做出脫序行為後，主動赴警局、台北地檢署說明，檢方訊後考量鄭惠中並非現行犯，且主動到警局及北檢說明，並承認動手打人，此外鄭麗君當時的行程是否屬於公務行程，仍須調查釐清，訊後依非告訴乃論之罪的妨害公務罪，以及屬於告訴乃論之罪的公然侮辱及傷害等罪，諭令她限制住居。

報導指出，中華演藝總工會理事長陳桓浩（康凱）表示，動手打人就是不對，「這種人不適合待在我們協會裡。」中華演藝總工會秘書長曹雨婷則為鄭麗君感到委屈，並代表中華演藝總工會譴責暴力行為，並稱將開會討論，擬除其會員資格。

行政院發言人谷辣斯・尤達卡（Kolas Yotaka）昨天下午譴責暴力，行政院長蘇貞昌與副院長陳其邁第一時間分別親致鄭麗君表達不捨之意。

鄭惠中的暴力行為也引發各界撻伐，總統蔡英文在臉書發文「同樣的行為如果發生在威權時代，會是什麼結果？」作家陳芳明開罵「她不只是無知，也更是無恥。」朱宥勳則酸「真的是很有教養，非常適合統派的文明水準。」「金鐘戲王」吳朋奉怒斥「那在台灣，我們可以隨時找自己最討厭的政治人物，隨時把他打扁、打死~？」

也有少數人力挺鄭惠中，像是新黨的侯漢廷竟在臉書稱「一個巴掌傷害不了民主，只能傷害政客玻璃心」，前台北市長郝龍斌則說「官逼民反」，余天被郝的說法激怒，嗆聲「我以後叫人看到你就打」。

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