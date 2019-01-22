委製節目遭疑封殺「立場親中」記者 陸委會澄清：僅建議多元觀點

2019-01-22 23:05

〔記者呂伊萱／台北報導〕《中時》記者今天質疑陸委會以「立場親中」為由，要求出資製作的節目不得採訪特定記者。陸委會今天回應表示該指控太嚴重，「沒有這樣的政策」；陸委會晚間也進一步說明表示，為呈現多元觀點，僅建議邀請不同領域學者專家參與節目，並未要求不得邀請特定記者上節目。

陸委會主委陳明通今天上午主持新春記者會，《中國時報》記者在提問環節時點名陸委會文教處長楚恆惠，質疑其不准陸委會所出資、委託漢聲電台製播的廣播節目邀請駐中國北京的台媒記者當來賓，原因則是「這些記者的意識形態，因為駐京經驗而變得親中」；該名記者批評陸委會「貼標籤」、「也變成東廠」。

陳明通聞言臉色一變，陸委會發言人邱垂正回應說對此事「毫無所悉」，並強調反對以任何形式進行政治思想或言論審查，將查明情況後統一對外說明。陳明通則連聲否認，「不會做這種事、沒有這樣的政策」，也說記者的質疑和指控太嚴重。當該名記者直接要求文教處長出面對質時，陳明通則擋下說，政策是政務官主導，而非事務官，「我們發言人跟你講沒有就沒有」。

陸委會今天傍晚透過書面聲明回應，強調陸委會一貫立場是尊重及保障媒體新聞自由，委託廣播電台製作節目，目的在於希望增進民眾對兩岸議題的認識及了解。

陸委會聲明說，經了解，漢聲電台所製播的節目，去年多次邀請多位駐中國記者上節目接受採訪。陸委會作為委辦單位，為使節目內容豐富及呈現多元觀點，僅建議可考慮多邀請不同領域的學者專家參加節目，並未要求不得邀請駐陸記者受訪。

陸委會也表示，經過詢問漢聲電台，未來該節目也會持續邀請熟悉兩岸議題，包括駐陸記者在內的專家及訪賓上節目，希望外界能夠理解，不要無中生有，過度解讀。

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