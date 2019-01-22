海地邦交又拉警報？ 外交部：兩國關係密切穩固

2019-01-22 21:54

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國近月來密集拜會我友邦海地部會首長，且主動發布相關新聞稿，頗具示威意味。外交部今天對此表示，媒體所描述的拜會活動是中國辦事處的例行公務行程，我駐海地大使胡正浩與海地高層互動熱絡，海地總統與外長去年也先後訪台，兩國關係密切穩固。

中國密集拜會 「例行公務行程」

中國不斷打壓我國外交空間，自蔡政府上台以來已挖角5國友邦。中國2017年時曾向海地出手，在一帶一路框架下提出20億美元的基礎建設援金，也曾承諾在太子港建設600MW的電廠、新市政廳、市場、千套公寓與太子港周邊鐵路等。據悉，當時在我方聯合其他海地主要援助國出面勸說後，才穩住邦交。

爾後海地總統摩依士在去年5月底訪台，與蔡總統舉辦雙邊會談、並簽署聯合公報，強化雙邊合作；我也與海地商定透過ODA模式合作，推動首都太子港電網建設計畫。

不過《上報》今天報導，中國與海地近來互動頻繁，中國駐海地貿易發展辦事處代表王向陽近一個月來密集拜會海地經貿、農業及海外合作等部會首長，大談加強雙邊合作議題，並且主動發布新聞稿，頗具示威意味，恐再次被點名為邦交危險國家。

外交部發言人李憲章今天回應此事說，海地與中國相互設立辦事處已超過20年，媒體所述的拜會活動，屬於中國駐海地貿易發展辦事處人員的例行公務行程。

李憲章說，我與海地關係穩定，雙方長期在農業、醫療及基礎建設等多項領域合作密切，我駐海地大使胡元浩頻繁拜會海地總統、第一夫人、外長及國防部長等行政、立法首長，並積極參與各項公開活動，互動熱絡。海地總統及外長也去年5月及12月也先後訪台，強調「兩國關係密切穩固」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/