文化部長被呼巴掌 北檢晚間將訊問鄭惠中

2019-01-22 21:33

〔記者錢利忠／台北報導〕文化部長鄭麗君今天出席關懷資深藝人餐會，逐桌敬酒時卻突然被資深藝人鄭惠中打了一巴掌，鄭惠中事後出面針對自己的暴力行為道歉，但強調她是不滿鄭麗君同意「去蔣化」才失控打人，不會針對「去蔣化」這事道歉；鄭惠中今晚主動赴警局說明後，晚間再赴台北地檢署說明，將由輪值今日內勤的檢察官李尚宇進行訊問。

鄭惠中傍晚在中國國民黨籍台北市議員應曉薇陪同下，主動到北市警大安分局說明案情，她強調「自己打人就是不對」，並透過應曉薇表達明天將到文化部向鄭麗君道歉，也向社會道歉。據悉，鄭麗君尚未對鄭惠中的暴力行為提告。

鄭麗君今在演藝人員餐會上被呼巴掌的事件，已在網路上熱議，鄭麗君本人事後也透過臉書發表500餘字的聲明，表示自己雖然被這件事嚇到，但也希望外界不用擔心，呼籲大家在表達自己的聲音時，不應該使用暴力行為，而是必須以理性、冷靜的態度去陳述，「麗君個人受辱事小，但台灣得來不易的民主不容受到傷害」。

針對鄭麗君遭襲一事，總統府今天也迅速發表聲明表示，在自由民主的台灣，每個人都能表達不同意見，但「打人就是不對」，強調「一位用心推動文化、照顧藝人的部長也不應該被這樣對待」。總統蔡英文得知消息後，也已致電鄭麗君表達關心及慰問之意。

據目擊人士指稱，鄭麗君莫名被呼巴掌後，轉頭回望鄭惠中，但她毫無歉意，施暴還理所當然的態度，讓在場人士震驚，鄭麗君被打後只說了一句：「怎麼可以這樣呢？」接著就強自鎮定，逐桌敬酒後又回到主桌，待了足足15分鐘才離開，在現場也未再提起此事。

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