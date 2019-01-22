台日友誼從小紮根 謝長廷到小學贈台灣蕉

2019-01-22 23:17

〔駐日特派員林翠儀／東京二十二日報導〕為推廣台灣香蕉，並提高日本中小學生對台灣的認識與好感，駐日代表謝長廷二十二日到神奈川縣海老名市大谷小學贈送二十箱約一千二百條香蕉，小學童們品嚐美味香蕉直呼香甜可口，並希望有機會還要品嚐更多台灣水果。

今天的贈蕉活動，受到大谷小學及海老名市各界的大力支持，市長內野優、該市教育委員會教育長伊藤文康均出席，中日本EXIS公司社長青山忠司也率領旗下的日本最大高速公路海老名休息站職員列席。大谷小學由該校校長秋山範子帶領六年二班二十九名學童接受贈蕉並當場品嚐，整間教室飄散著台灣蕉的香味和學童的笑聲，小學童們還很努力以中文說「歡迎光臨」、「謝謝」和「好吃」。

謝長廷在致詞時表示，四十年前台灣香蕉在日本市佔達九成，現在只剩一成，日本年輕人吃到的都是菲律賓香蕉，對台灣香蕉濃郁香甜的滋味很陌生，希望藉由贈送香蕉搭起台日友誼的橋樑。

內野優市長向學童介紹謝長廷是「台灣國的大使」，他表示，海老名市也很致力於與台灣加強交流，希望在場的學童們升上中學後，有機會去台灣交流。擔任海老名市長已有十六年的內野，將在今年的地方選舉爭取第五次連任。

教育長伊藤文康致詞時表示，小時候台灣香蕉非常貴重，只有生病、遠足和運動會才有機會吃，有時不惜裝病就是為了吃台灣香蕉。他還表示，大谷小學今年剛好創校五十週年，希望校慶時還有機會吃到台灣香蕉。

農委會從一六年起以提供學童營養午餐、甜點比賽等方式，在日本推台灣香蕉，去年更與富山縣日台親善協會洽簽台蕉進口備忘錄，謝長廷也親赴富山贈蕉，今天是他第三次下鄉推廣香蕉，謝長廷表示，每次到學校送香蕉，看到小學童高興的表情和開心的笑聲就覺得很開心。

四年來在日本推廣台灣水果的台商林志鴻表示，他因為曾受惠於日本，所以希望以贈送台灣香蕉的方式，做為讓日本人認識台灣的開始，以前原本是贈送芒果，但因為價格較高所以改為香蕉，希望大家以後有機會去台灣吃更多美味的水果。

六年二班的學童渡邊遙香代表致謝詞時表示，感謝台灣送的香蕉，非常甜美好吃，雖然對台灣並不熟悉，但會以此為契機多多了解台灣的事。她還表示，送香蕉是一件非常有意義的事，希望以後還能繼續做下去。小學童純真的謝詞引起現場一陣笑聲，還有人應聲下次來送芒果。

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