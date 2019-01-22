鄭麗君遭重甩一巴掌 楊翠：感同身受譴責暴力

2019-01-22 20:38

〔記者陳鈺馥／台北報導〕文化部長鄭麗君今日出席餐會，遭「不滿去蔣」的資深藝人鄭惠中重甩一巴掌；促轉會主委楊翠今在臉書發文表示，「我感同身受，必須在此聲援鄭部長，並且嚴肅譴責暴力」。

楊翠指出，鄭麗君在文化政策上的格局、高度與關照細膩，是她一向讚佩的，而鄭麗君向資深藝人傳達各種補助、表演舞台將擴充好消息之際，遭到以「不滿去蔣」重甩一巴掌，更彰顯出荒謬性。

楊翠提及，她真心期待，各界能夠嚴肅展開具體的對話，而不是以拒絕聆聽、貼上污名標籤，或暴力行為表達反對意見。

楊翠表示，台灣的民主能夠走到今天，各種言論與行為能夠如此自由，真的很不容易，這絕不是政府的恩賜，而是全體台灣人民一起努力爭取而來。

立法院通過的促轉條例，明文界定「威權統治時期」時間斷限，兩蔣佔了全期的83%，然而威權象徵的處理，卻如此艱困，可見確實是一個歷史功課與現實難題。

楊翠強調，「我們一直相信，具體對話、相互聆聽，以及嚴正面對威權統治所造成的傷痛，才是社會和解之路」。

楊翠形容，威權的話語權，從來都不匱缺，它貫穿整個戒嚴時期，甚至蔓延至今。因此真誠期待，台灣社會願意坐下來，真心聽聽反思威權統治的聲音。「我相信鄭部長也是如此」。

她認為，只要願意心平氣和對話，絕對誠摯歡迎。反之，所有身體與語言的暴力，都是破壞溝通，傷害台灣的自由與民主價值的利刃，都必須嚴肅譴責，不容許民主價值受到重創。

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