諷刺！ 不滿去蔣化呼巴掌 鄭惠中卻參加統促黨活動

2019-01-22 20:36

〔即時新聞／綜合報導〕67歲女藝人鄭惠中因不滿文化部長鄭麗君推動去蔣化、廢除中正紀念堂，今（22日）在關懷資深藝人餐會上當眾掌摑鄭麗君一巴掌，野蠻行徑令人不齒。對此，有網友挖出她過去參加中華統一促進黨活動的影片，諷刺的說「不滿去蔣化？根本是笑話！」。

鄭惠中今天在餐會上狠甩鄭麗君一巴掌，接著轉身就走，事後不但毫無歉意，甚至大言不慚嗆「我本來想要賞她兩巴掌，我只賞她一巴掌，已經太便宜她」。鄭惠中稍早在議員應曉薇陪同下召開記者會，但否認曾講過「便宜她」等言論，還改口稱願意向鄭麗君道歉，「但不願意爲『去蔣化』一事道歉。」

對此，臉書粉專「抓到了！這梗很綠」在貼書貼出一段2016年的影片，影片中可見，鄭惠中參與統促黨的活動，影片裡還稱鄭惠中為「生命鬥士」。

臉書粉專「台灣賦格 Taiwan Fugue」則貼出北市府文化局演藝團體的資訊，內容介紹鄭惠中為「大中華文化藝術表演團」代表人，申請類別是「雜藝」，設立宗旨寫著「由資深藝人組織而成，每位資深藝人所具備之才藝以及幾十年豐富演藝經驗，並且推廣兩岸文化及藝術交流，並接受海外暨兩岸各機關團體之邀請進行各項演出」。

「台灣賦格 Taiwan Fugue」對此表示，鄭惠中出席餐會藉口不滿去蔣化，動用暴力甩文化部長鄭麗君巴掌，「不滿去蔣化？根本是笑話！」並酸說，「鄭惠中嘴巴說愛蔣公，身體倒是很誠實。原來鄭惠中的表演團，每天忙著『兩岸交流』。欸，這不就是通匪嗎？」

網友見狀紛紛留言痛批，「原來是支那人啊 狼性不意外 滾出台灣啦」、「結論:鄭惠中就是蔣中正最想槍斃掉的那種人」、「又是這些統一份子在搞破壞」、「真的很諷刺欸，蔣最恨共產黨，結果你們尊蔣之外又舔共，是不是人格分裂」、「又是舔共的廢物9.2 不意外」、「果然！！！跟統促黨是一夥的！一定要告死他！」。

67歲藝人鄭惠中。（記者潘少棠攝）

對於鄭惠中自稱不滿去蔣化而動手打人，網友諷刺的說，「不滿去蔣化？根本是笑話！」。（圖擷取自臉書粉專「台灣賦格 Taiwan Fugue」）

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