政院訪查干貝鮑魚漲價 雞蛋短缺將協調蛋農量產

2019-01-22 20:11

〔記者李欣芳／台北報導〕農曆過年將屆，行政院消保處經赴量販店、超市與迪化商圈進行年節產品價格訪查結果，部分海產類產品如魷魚絲、鮑魚、干貝，因國外產地產量減少或進貨成本增加，上漲2.7%到7.2％，其餘產品漲跌互見。整體而言年節產品價格尚無普遍性上漲趨勢，政院副院長陳其邁今天強調，政府絕不允許因基本工資調漲而藉機哄抬物價。

至於平價雞蛋，目前供應量為每日2000萬枚，但市場需求量為2100萬枚，政院評估約有100萬枚雞蛋的短缺，已協調蛋農增產。

行政院今天由陳其邁召開「穩定物價小組會議」，行政院發言人谷辣斯・尤達卡（Kolas Yotaka）表示，目前物價依然平穩，行政院絕對不允許惡意哄抬物價，已請公平會持續深入店家進行物價的訪查，至於外費用也請公平會了解，政府當然要尊重市場機制，但也呼籲餐飲與外食業者無須刻意哄抬物價。

陳其邁會中指示農委會、經濟部、公平會、行政院消保處等相關部會，嚴密監控各類農漁畜商品、民生物資的市場供需與價格狀況，確保國人歡度新年佳節，安心過好年。

陳其邁指出，年節商品需求量提高，請農委會持續監控應節農產品供應量及批發價格，適時調配供應市場貨源，經濟部密切掌握應節商品市況，必要時協調有關業者，以充裕供應民眾所需，並平穩市場價格；公平會與行政院消費者保護處持續關注重要年貨商品及服務價格變動情況，嚴防業者藉機哄抬價格或有違反「公平交易法」的聯合行為，以維護市場交易秩序與消費者權益。

有關雞蛋、牛奶價格變動，陳其邁表示，請農委會持續監控並協調蛋商工會調度雞蛋產銷，穩定節前雞蛋供應量及價格，供應國人所需，也請持續輔導酪農產業，維護生乳品質、穩定生乳產量及價格，供應民生需求同時兼顧酪農收入，維護產業發展。

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