韓國瑜直播教作年菜 透露二月將夜宿「小漁村」

2019-01-22 20:34

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今晚透過臉書直播，與粉絲分享年菜製作技巧，同時宣傳高雄農特產，當他烹製以永安石斑魚為食材的蔥醬石斑魚時，順勢透露二月夜宿地點會是一個小漁村，希望多了解漁村生活情況。

韓國瑜今晚化身韓大廚，與廚藝好手一起製作年菜，菜色組合包括美濃客家高麗菜封（花開富貴）、蔥醬石斑魚（年年有餘）、高梁烏魚子（福壽雙全）、芥菜雞湯（苦盡甘來）等4道。

他穿上藍襯衫與圍裙，認真跟著好友一起烹製各種好料，過程中也不時回應網友問題，包括賽車場、國際機場、夜宿育幼院心得等，還透露二月份夜宿地點會是一個小漁村，希望能多了解漁村生活實際情況。

韓國瑜也不忘推銷高雄的烏魚子、石斑魚等特產，同時大力宣傳客家封肉等在地美食，呼籲網友多來高雄品嘗真正在地美味。

有網友說他倒酒動作很帥，韓國瑜笑說男生就是應該會喝一點酒，還自嘲「今年年菜一定要有魚」、「要有韓國瑜」，他也把握機會推銷「愛情產業鏈」，訴說他對高雄的想法，直播過程最高吸引一萬兩千多人次上線觀看。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/