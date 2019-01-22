凍漲房屋稅？ 黃偉哲：往者已矣來者可追

2019-01-22 21:45

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市議會今天針對房屋稅議題排定市長專案報告。對於是否凍漲，市長黃偉哲以「往者已矣來者可追」比喻，指出今年5月將開徵的房屋稅難以凍漲，但未來會朝「輕稅」的方向努力。不過，這項承諾並未讓議員們滿意，直言黃偉哲辜負選民的期待。

台南市從2016年起調漲房屋稅，連續3年各調漲54％、65％及81％，且2001年7月後新建屋都適用新的計稅標準，漲幅讓市民抱怨連連，跨黨派議員也要求市府凍漲，甚至退還先前多收的稅金。對此，黃偉哲說，房屋稅從1984年起都沒有調整，出現養房比養車還便宜的現象，相當不公平；面對外界凍漲聲浪，他強調，漲幅是經由不動產評價委員會審議通過，依法不能再更動。

不過，黃偉哲也說，漲幅確實有些太兇、太猛，市府將在今年召開的不動產評議委員會中，堅守凍漲、輕稅的立場，「往者已矣來者可追。」

對於黃偉哲的承諾，國民黨和無黨籍議員並不滿意，直言黃偉哲選前喊凍漲房屋稅，現在卻辜負選民期待。國民黨團書記長蔡育輝更嗆，委員會的審議結果只是行政權的一部分，能否凍漲還是看市府的態度，如果堅持不凍漲、還稅於民，一定會再發動「房衫軍」包圍市府與市長室。

最後，議長郭信良做出決議，要求凍漲今年5月即將開徵的房屋稅，前3年調漲和回溯至2001年的規定都應重行評定，若有必要則修正先前的公告，還稅於民，針對2020年後連續3年的房屋稅，應重新檢討核算基準，除了讓2016年7月前領得使用執照的房屋取消回溯且降為0％之外，之後的房屋也該訂出合理減稅方案，例如比照台北市調降「單一且自住」自用住宅免稅額稅率。

對此，市府發出回應稿指出，外界所提出的相關改進意見，將會列為委員會議程檢討的項目，而相關意見也會成為委員會努力的目標。

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