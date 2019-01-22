中製偽身分證流竄台灣 陸委會批：對兩岸關係影響極負面

2019-01-22 19:26

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國淘寶網販售近似台灣身分證的假防偽紙等，由於擬真程度極高，官方懷疑背後可能有情治單位介入，恐衝擊國安。陸委會今天對此表示，相信執法機關有能力查緝不法行徑，同時正告不法分子與相關各方，企圖透過偽造證件擾亂社會秩序，「都將徒勞」，對兩岸關係也會帶來極負面影響。

本報今日報導中國已有技術偽造我國身分證。我國為推動智慧E化政府，將於2020年全面換發數位身分證，不過內政部官方及檢調單位近期察覺，目前身分證偽造案件「幾可亂真」，且中國淘寶網甚至出現與我國身分證外觀雷同的防偽紙和變色油墨商品。

官員指出，偽身分證可能被用在申辦護照、假冒身分或貸款，且懷疑此先進技術輸出來自中國。由於假證的擬真程度極高，官方懷疑背後可能有中國情治單位介入，嚴重者衝擊影響甚至恐擴及國安層級。

陸委會今天對此表示，根據我國戶籍法第75條規定，偽變造身分證，最高可處5年以下有期徒刑。陸委會相信執法機關有能力查緝這些偽變造的不法行徑，也會積極研議防範。

陸委會說，要正告這些不法份子及相關各方，透過偽變造身分證件企圖滲透擾亂社會治安或金融秩序，「都將徒勞」，也會面對我方的強力執法，且對於兩岸關係也會帶來極為負面的影響。

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