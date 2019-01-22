愛之味董座迎娶吳敦義外甥女 明天辦婚宴

2019-01-22 18:22

首次上稿 18:03

更新時間 18:22

〔記者陳璟民、王善嬿／嘉市報導〕耐斯集團有喜訊！集團總裁陳哲芳的3兒子、愛之味股份有限公司董事長陳冠翰明天（23日）中午大婚，新娘是國民黨主席吳敦義外甥女李莉，新人選在嘉義市耐斯王子大飯店阿里山宴會廳舉辦婚宴，席開約80桌，不收禮，邀請至親、政商媒佳賓等數百人，見證愛情誓約及分享甜蜜。

據了解，吳敦義因為明天一早要在中央黨部主持中常會，所以今天傍晚先南下嘉義市，入住耐斯王子飯店，以「母舅」身分與新人晚餐、獻上祝福，將不出席明午婚宴。

新人今天傍晚在會場彩排，宴會廳內外擺滿各界致賀的花禮，總統蔡英文、國民黨主席吳敦義都未冠職銜地署名致送花禮，分別祝福「結婚誌囍」、「百年好合」。

耐斯集團員工為集團經營層喜事感到歡欣，員工中有人知道新郎、愛之味董事長陳冠翰今年45歲，但對新娘、準董娘李莉的學經歷背景並不了解，猜她年紀30歲左右。

陳冠翰學經歷亮眼，是美國康乃爾大學化學工程學士、財務工程碩士、生命科學院食品工程博士、博士後等跨領越學位的食品專家，曾任美國聯合利華（Unilever）資深食品科學家，返台任台灣大學食品科技研究所助理教授，歷練集團的愛之味研發總監、中央健康科學研究所長、台灣第一生化科技董事長等職務。

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