鄉公所干涉鄰長任命？ 五結鄉代會主席質疑圖利樁腳

2019-01-22 19:33

〔記者張議晨／宜蘭報導〕村里長擁遴選鄰長職權，但宜蘭縣五結鄉四結村、中興村等新任村長遴選多名新鄰長，卻傳被鄉公所拒絕聘任；五結鄉代會主席廖啟賢批評鄉公所干涉村長職權，質疑此舉是為「圖利樁腳」；但鄉公所否認，強調舊鄰長1月31日任期結束後，村長就能聘任新鄰長。

依照規定，鄰長由村里長遴選並受其指導，主要工作為辦理公務及執行交辦事項，雖是無給職，但有免費報紙、免費有線電視以及健保費用等補助，每個任期還有輛公務腳踏車代步。

去年5合1大選結束後，五結鄉中興村、四結村、孝威村等選出新村長，新任村長依規定遴選出鄰長，並將名冊送至鄉公所聘任，但傳出名冊送達鄉公所後，卻被拒絕，

廖啟賢直言，他近期陸續接獲許多村長、鄰長投訴，指控鄉公所認為他們所提人選有問題，要求他們不能更換鄰長，由於舊任鄰長聘期將在31日到期，公所至今仍未核發聘書，恐影響鄉政、村政工作。

鄰長遴選、聘任爭議，廖啟賢解讀為是鄉公所以行政手段干涉村長職權，要求鄉公所盡速核發聘書，讓新任鄰長盡速就任。

對此鄉公所否認干涉村長職權，五結鄉公所主任秘書許志銘解釋，鄰長屬無給職，公所都會尊重村長權責，並未說不能更換鄰長，應是中間訊息傳遞出現錯誤。

許志銘說，上任村長聘任的鄰長任期至1月31日，鄉公所會在31日前完成新任鄰長聘任，解決兩方誤會，讓風波儘早落幕。

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