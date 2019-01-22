鄭麗君發文這樣提到鄭惠中 網友：深有同感

2019-01-22 19:17

〔即時新聞／綜合報導〕文化部長鄭麗君今天（22日）出席關懷演藝人員春節餐會時，遭67歲的資深藝人鄭惠中上前摑了一巴掌，還聲稱因為不爽鄭麗君力推去蔣化，「我這樣子打她，是剛好而已」，拒絕道歉，使現場氣氛一度尷尬。事後鄭麗君於臉書上發文，回憶起了今天事發當下的經過，指出「突有一位不認識的女士上前攻擊我」，網友看到這句，也紛紛議論起「她是誰」？

許久未在媒體面前曝光的資深藝人鄭惠中曾是中視簽約歌星，今天在關懷演藝人員春節餐會突然上前賞了鄭麗君一巴掌，讓現場的來賓看傻眼。據鄭惠中說，她因為鄭麗君推動去蔣化感到不滿，一時情緒激動才會做出這樣的行為，認為自己沒做錯，還揚言「這種人不應該教訓她嗎」？

鄭麗君今天也在臉書上發文，表示「餐會席間我在跟資深藝人陳松勇、周遊、常楓、石雋、文夏等前輩一一問候時，突有一位不認識的女士上前攻擊我，麗君雖被嚇到，但請各位朋友不用擔心，也謝謝現場許多資深藝人前輩即時給予安慰」。鄭麗君認為，台灣社會擁有各種多元的聲音是件好事，但如果以暴力表達意見是不可取的。

新聞曝光以後，網友們也展開熱烈討論，不少人表示，「『不認識的女士』，過氣到被當路人」、「我覺得發這篇文的殺傷力比打回去更強耶，那個『不認識的女士』」、「她誰啊？現在要爭取曝光率不就上網開個直播就好了」。

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