看習五條 德國駐台代表：明顯提高對「外部勢力」的關切

2019-01-22 18:33

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國國家主席習近平本月初再提不放棄武統台灣。德國在台協會處長王子陶（Thomas Prinz）21日在德國商會記者會中主動評論說，習近平對台談話「沒什麼新意」，但明顯提高對「外部勢力」（the third parties）的關切，尤其指涉美國對台灣的公開支持。

習近平本月初發表對台談話，倡議一國兩制台灣方案，強調統一，並表示不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項；習近平同時也強調，武力選項針對的是「外部勢力干涉」和「極少數台獨分裂分子」及其分裂活動，絕非針對台灣同胞。

德國經濟辦事處21日舉辦「2018德商在台商業信心調查報告」發布記者會。王子陶致詞時主動說，他希望說明各界關切的「政治架構問題」；接著便提到今年初始就發生習蔡言詞交鋒（battle of words），吸引國際關注，且讓台灣話題登上德國晚間新聞和談話節目，不少德國友人及媒體向他詢問台海情勢。

王子陶認為，國際媒體大篇幅報導習近平對台談話，但其實內容「沒什麼新意」，習只是重申中國領導人對於武力打擊台灣獨立以及香港模式（一國兩制）作為統一台灣計畫的一貫立場。

對王子陶來說，習近平談話的新穎之處，在於明顯提高對外部勢力（the third parties）的關切；王子陶尤其認為，所謂外部勢力主要指涉美國對台灣的支持。例如在習談話前一天，美國才剛剛簽署「亞洲再保證倡議法案」生效，且在習談話後進一步公開宣示對台灣的支持。

至於各界憂心台海緊張情勢升高，王子陶則解讀說，習近平重申統一，但並沒有提出時間表，「這表示中國沒有急迫性」。他認為中國將持續對台施壓，但整體政策並沒有改變。

此外，王子陶認為，中國內部已經存在太多問題，習近平不希望在台海引發新問題；他也認為，2020台灣大選將至，北京在2019年不會在政治層級採取新舉措，但會加強對台灣社會與經濟的影響，尤其與國民黨縣市首長交流。他認為，中國希望反對黨（國民黨）勝利，而這些動作不至於影響在台德商的經貿活動。

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