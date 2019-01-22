鄭麗君挨巴掌 行政院譴責暴力 蘇貞昌陳其邁致電慰問

2019-01-22 17:10

〔記者李欣芳／台北報導〕針對文化部長鄭麗君今天在關懷演藝人員春節餐會上，遭到資深藝人鄭惠中暴力掌摑一事，行政院發言人谷辣斯・尤達卡（Kolas Yotaka）今天下午譴責暴力，行政院長蘇貞昌與副院長陳其邁第一時間分別親致鄭麗君表達不捨之意。

Kolas表示，討論公共議題應保持理性，在台灣這個民主社會，任何人都可自由表達意見，但「打人就是不對」！

Kolas說，她不清楚鄭惠中打人的動機是什麼，她不評論事發動機，但要再說一次「打人就是不對」，鄭麗君今天是參加餐會關懷演藝人員，卻遭到羞辱式的突襲。

至於鄭惠中聲稱是因不滿鄭麗君要「去蔣」，質疑鄭麗君要廢除中正紀念堂；Kolas說，任何人對事件或任何一段歷史都可自由表達意見，但她再次嚴肅譴責暴力，至於鄭麗君已公開回應此事，政院表達尊重。

有關中正紀念堂如何轉型，Kolas說，轉型正義是社會各界長期討論的議題，需要更多討論達成共識，相信文化部會的做最好處置，至於部會首長的維安已有一套制度，是否要加強有待討論，她願相信這是一個個案。

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