蘇揆曾邀入閣 管碧玲：優先留選區完成對選民承諾

2019-01-22 16:45

〔記者彭琬馨／台北報導〕本報報導，行政院長蘇貞昌組閣前曾鎖定民進黨高雄市立委管碧玲，盼管能接下海委會主委一職，不過管以「爭取不分區立委」為由婉拒。管碧玲今在臉書表示，她去年未接任教育部長就已錯過入閣時機，目前需留在選區、完成對選民的承諾；管碧玲強調，她必須做滿任期，全力協助未來3個選區的立委接棒、努力爭取不分區。

本報報導，蘇揆曾以電話與管深談，盼能說服管接下海委會主委一職，不過在管婉拒後，蘇貞昌已另覓人選。

管碧玲今在臉書表示，她在國外時，確實曾接獲蘇院長電話，對於自己3度被邀請入閣，十分感謝。

管碧玲說，若她在上週入閣，選區將在4月補選一個任期只有10個月、未來又失去選區的立委，對民進黨而言，「這會是一個飽受批評的過程」；管碧玲表示，若她在2月1日以後入閣，「等於在選區確定消失的時候跳船」，讓選區有一年沒有立委，民進黨不能這樣對待一個選區。

管碧玲重申，未來會全力協助3個選區的立委接棒，把棒子順利交到他們手中。

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