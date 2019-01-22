國防部新春餐會 蔡總統勉國軍「三個不變」

2019-01-22 16:39

〔記者涂鉅旻／台北報導〕總統蔡英文今日上午赴國防部參加今年度新春餐會，蔡英文演說時，對國軍提出「國軍守護每一寸國土的決心不變」、「國軍強化戰力的努力不變」及「走向國防自主的決心不變」等「三個不變」作為期許，盼國軍官兵繼續為捍衛國家安全、守護百姓努力。

總統表示，新年期間很多國人都在放連假，準備返鄉、出遊，不過年節的氣氛雖然很歡樂，但國軍的戰備一點都不會打折扣，國軍弟兄姊妹依然會在不同的崗位上，執行保家衛國的戰備任務，因為有各位辛苦的付出，國人才能夠安度平安快樂的假期，「謝謝，大家辛苦了，也請各位給自己一個掌聲」。

蔡英文表示，新的一年，不只是「國軍守護每一寸國土的決心不變」，還有兩個不變，要請官兵全力貫徹，其中一個是「國軍強化戰力的努力不變」。面對變動的安全威脅，部隊的戰力也要與時俱進、持續精進，不只是裝備武器要繼續強化，更重要的是，人員的訓練一定要務實。

總統強調，過去兩年多，我國完成了許多國軍在國防上的改革，這些是建立下一代國軍的基礎，「戰力強」不是只是一個口號，而是要永遠堅持的目標。 第三個不變，就是「走向國防自主的決心不變」，安全跟國防戰力不是從天上掉下來的，而是要用我們的雙手，一點一滴打拚出來，國軍過去曾經有國防自主的實績，現在我們要承接過去、邁向未來，繼續走向國防自主。

蔡英文強調， 「自己的國家自己保護，自己的武器自己打造」，只有國軍保持堅強的武器自製能力，我們提升戰力這條路，才會越走越寬廣。而「三個不變」的任務交付完畢，盼官兵在新春餐會中保持「外表嚴肅、內心輕鬆」。

國防部長嚴德發也在總統演說後保證，國防部全體官兵將戮力以赴、達成上級交付的各項任務與挑戰，並祝賀總統新春愉快。此外，在餐會中，總統特別參加抽獎活動與官兵同樂，還抽出總統獎「55吋電視機」及10位加碼獎，祝賀官兵農曆春節快樂。

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