正妹鐘芮妤愛「劈腿」 人生中第一份工作是民代

2019-01-22 16:40

〔記者林良哲／彰化報導〕鐘芮妤去年6月才從大學畢業，第一份工作就是「彰化市民代表」，她今天參加彰化市公所舉辦的記者會，不但當面向市長林世賢建議要重視年輕人的想法及習慣，才能順利推展市政，還和小朋友大玩「劈腿」動作，展現年輕人的率直與活力。

鐘芮妤說，去年6年間從靜宜大學國際企業系畢業，原本想要找工作，但擔任彰化市民代表的父親鐘健誠問她：「要不要參選？」她覺得應該可以嘗試，而且去年投票日是11月24日，她剛過23歲被選舉權的門檻，決定投入選戰，在大家的支持下，以5389票當選，是選區第二高票，也為她找到人生的第一份工作，成了全台最年輕的民意代表。

她今天參加市公所舉辦的「農濃半線，幸福花饗」花海音樂祭記者會，當場向市長林世賢建議要重視年輕人的想法及習慣，這個活動也應該擅用網路來宣傳，才能達到效果。

在市公所記者會中，鐘芮妤拉下身段，跟一群小朋友一起劈腿，令在場人士驚豔不已。她說，自己的筋骨較軟，簡單的劈腿動作，可以應付自如。

至於未來的問政重點在那裡？鐘芮妤說，在她的政見中，特別關注老人的福利政策，像在她選舉區內的崙平公園，就欠缺老人健身的設施，她向市公所爭取，更希望將崙平公園打造成景觀公園。

而就職之後有什麼感想？鐘芮妤說，現實和理想還是有一段差距，她上任之後，慢慢了解政治還是有黑暗的一面，但她會全力以赴，希望能有所改變。

被問到有沒有男朋友？她很靦腆地說：「還沒有啊！」但要求大家不要說出去，以免讓她困擾。

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