與台聯合軍演美方轉謹慎？ 薛瑞福：沒有計畫

2019-01-22 16:24

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國國防部亞太事務助理部長薛瑞福近日在日媒訪問中，回答美台是否可能舉行聯合軍演的問題。相較於去年國防部亞太首席副助理部長海大衛鬆口答覆「考量各種可能性」，薛瑞福此次回歸謹慎表示，「沒有計畫」。

日本「朝日新聞」於20日刊出薛瑞福獨家專訪。薛瑞福在訪談中關切中國研發超高音速武器，也提及中國對南海主權的聲索，不僅沒有正當性，還違反國際法；美方「不承認南海是中國領海」。

而針對台灣議題，美國國防情報局（DIA）在本月15日首度就中國軍力發表公開報告，指出台灣是中國人民解放軍現代化的主要動機。薛瑞福在訪談中延續該報告內容指出，統一台灣向來是中國的最終目標，「中國軍隊就是強行終極統一（台灣）的手段」。

薛瑞福說，台灣民眾對於自己的未來，理應擁有發言權，「不該被強令接受特定結果」；他也重申美國根據「台灣關係法」，將予以國防援助。不過對於美台是否可能舉行聯合軍演的問題，他則明確回答「沒有計畫」。

薛瑞福是著名挺台派，曾直言美台軍艦互訪完全符合美國的「一中政策」，也長期支持對台軍售。不過此次對於聯合軍演議題的回應，相較於海大衛去年在「美台國防工業會議」中的答覆「考量各種可能性」，態度相對謹慎。

外交部今天則針對美國重申基於《台灣關係法》的安全承諾，展現一貫堅定支持，回應表達誠摯歡迎及感謝。

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