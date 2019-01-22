國民黨單純立委選區最快3月提名 總統初選可能5月上旬領表

2019-01-22 16:18

〔記者施曉光／台北報導〕因應2020大選，將於農曆新年後提報中常會通過中央提名協調小組，預定2月下旬就會啟動運作，單純立委選區最快3月下旬即可公告，若僅有現任立委登記，即可提報中常會通過提名，至於總統初選則可能4月中旬送中常會通過提名時程，5月底公告，5月上旬即可領表登記。

國民黨內對總統初選方式看法不一，有人主張全民調，有人認為黨員投票、民調各佔3成與7成，還有人建議採取美式初選模式，民調、黨員投票分區辦理，所需時間不一，因此目前仍難推測最後人選何時出爐。

針對國民黨主席吳敦義昨日回應總統初選時間，「恐怕就是在5月左右」，組發會主委李哲華回應，如果像4年前在4月中旬送中常會通過提名時程，4月底公告初選，5月就辦理會領表登記作業，「基本上有規定依規定，沒規定就依慣例」，他並說，目前黨部尚未討論總統初選問題，現階段只有處理立委初選的部分。

李哲華指出，過年前會就73個立委選舉區參選情況全部盤點一次，過年後提報中常會通過成立中央提名協調小組，並在2月下旬先確定各立委選區的提名時程，希望採取彈性方式，例如單純選區在3月下旬就會先公告，如果只有現任立委登記，不必採取初選，登記後即可直接報請中常會通過提名。

對於有人建議總統提名採美式初選制度，將全國劃分成數個區域，先辦初選辯論，再進行分區民調及黨員投票，李哲華說，黨部目前並未討論總統初選辦法，未來有規定就照規定做，除非做為全代會休會期間最高權力機構的中常會通過新辦法，組發會就依照新的辦法辦理，在沒有新辦法以前，則仍是用舊的辦法。

黨內人士則坦承，如果全國要劃分成數個區域分別辦理辯論及民調、黨員投票，整個初選時程會拖得比較久，吳敦義在內部也未表示過意見。

這位人士說，現有黨員參加公職人員提名辦法第3條規定，總統提名應由中央委員會依照黨員投票30％、民調70％的結果提報中常會核備後送全代會通過提名，未來除非中常會通過新的初選辦法，才不適用既有規定。

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