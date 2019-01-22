韓國瑜加持陳炳甫 陳思宇：藍綠每天有大咖「已無感」

2019-01-22 16:15

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市立委補選倒數5天，高雄市長韓國瑜今天下午北上，替國民黨提名的陳炳甫站台打氣。「柯家軍」無黨籍候選人陳思宇稍後說，藍綠每天都有大咖，「我們已經無感」，只能靠自己的左、右跤（台語，腳），努力爭取認同。

台北市士林大同區立委補選倒數5天，「柯家軍」無黨籍候選人陳思宇今上午赴太平市場拜票，柯文哲母親何瑞英、父親柯承發也現身陪同，中午何瑞英再陪同陳思宇開直播吃大同區巷弄美食，下午又共赴迪化街商圈拜票，行程滿檔。

談到韓國瑜北上「加持」陳炳甫，人氣和柯文哲相比？何瑞英受訪說，人氣她不知道，但韓市長也是好人，有沒有用不知道，「這是天作媒的」。陳思宇在旁接著說，藍綠每天都有大咖，我們只能靠自己的「左跤（台語，腳）」、「右跤」，努力爭取認同。

談到是否擔憂陳思宇風采被韓國瑜搶走，何瑞英說，不會啦，陳思宇很漂亮，長得很可愛，個人有個人魅力，都不錯啦。

談到韓國瑜來是否覺得壓力大，陳思宇說，其實還好，藍綠每天都有大咖，「我們已經無感」，只能用自己雙腳，努力打拚，走出知名度，這幾天在市場走，覺得反應也很不錯。

對於藍綠找大咖助選，何瑞英笑言，「什麼是大咖小咖，我不會看啦，通通都是大咖啦！」她也說，自己不是大咖，「我是無業遊民啦！」

媒體詢問，若稍後拜票中途遇到何志偉，何瑞英說，「沒關係啊，這樣比較熱鬧」。

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