時空錯亂？中市議會賀年卡 署名竟是前任正副議長

2019-01-22 15:51

〔記者張菁雅／台中報導〕春節將至，台中市議員楊典忠今日收到台中市議會寄發的賀年卡，署名竟然是前任議長林士昌、副議長張清照。他表示，新任正副議長已就職近1個月，難道這張賀卡是就職前寄出？市議會則說，賀年卡在去年11月印製完成，承辦人沒有注意到正副議長已改選就寄出去，對議員很不好意思，議會已經重新印製賀年卡，並在今日寄出。

楊典忠今天收到台中市議會寄的豬年賀卡，但首長署名竟然是「議長林士昌、副議長張清照」。楊典忠說，第3屆台中市議員去年12月25日就職，同時選出議長張清照、副議長顏莉敏，正副議長就職快1個月，還寄送前任者署名的賀年卡，難道賀年卡寄了1個月才到？

楊典忠也表示，收到賀年卡總會讓人感到歡喜，但這樣的賀卡令人有時空錯亂的感覺，有人用「議會無甲子，寒盡不知年」來形容，這樣的錯誤對新任議長與副議長也不夠尊重，希望議會加強公文書或賀卡文件管理。

市議會表示，今年的賀年卡在去年11月印製完成，當時正副議長尚未改選，承辦人就以當時的正副議長署名，並按照往例在春節前寄發，沒有注意到正副議長已經換人，對於管理上的疏失，議會感到抱歉，對議員很不好意思，日前重新印製賀年卡，並在今天寄出，「新舊正副議長一起賀年」，未來遇到新舊交接時，會加強提醒相關單位各個環節。

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