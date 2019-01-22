美前官員籲邀蔡英文赴國會演講 綠委：華府決策圈測風向

2019-01-22 16:02

〔記者蘇芳禾／台北報導〕美國國防部前官員包士可（Joseph Bosco）今天呼籲美國總統川普與美國會合作，核准邀請台灣蔡英文總統赴美國國會發表演說。對此，民進黨立委王定宇指出，包士可和日前發言表示「台灣人民對於自身的前途應該有發言權」的美國國防部亞太事務助理部長薛瑞福都出身美國行政體系，他研判這可能是華府決策圈在測風向，台灣應該要審慎關注後續可能性；曾任民進黨中國事務部主任的民進黨立委趙天麟表示，要藉著這台美關係的高峰，讓台美經濟、民生更有斬獲，「接好球，然後安打。」

包士可（Joseph Bosco）在前總統小布希時代曾任國防部長辦公室中國科科長，他投書「國會山莊報」（The Hill），呼籲首位聯邦眾議院女性議長裴洛西（Nancy Pelosi）發出邀請函，邀請蔡總統赴美國國會發表聯席演說。

王定宇指出，薛瑞福提到美國將基於「台灣關係法」提供台灣安保援助；包士可也同樣談到，美國會與川普政府是時候透過實踐「台灣旅行法」，將美台關係提升到另一個層次，確立「台灣關係法」對台灣民主安全的保障，並終結對台灣的外交孤立。他認為這兩人釋放出的訊息，應該是要求美國透過執行相關法令，讓蔡英文代表台灣發聲，這也符合美國國家利益。

王定宇進一步分析，以往多是美國友台派議員提出進一步友台訴求，但這次比較特別的是薛瑞福和包士可都出身行政部門。他認為本週內應該會有友台議員接球，再把球丟給白宮和國務院，他認為這是華府決策圈在測試蔡英文能否到國會演說的可能性，台灣應該審慎關注後續發展。

趙天麟認為，目前是台美關係最好的階段，不僅在法令上有很多實質提升，蔡英文今年下半年擬出訪友邦，爭取任內首度過境美國紐約，相信會有突破性發展與安排。

趙天麟也指出，美國共和、民主兩黨十分競爭，不過難得在對台關係和亞太關係上方向一致，建議蔡政府也能把這些提升，轉化到實質關係上，例如台美自由貿易進一步發展，藉著兩黨都支持台灣的狀況下，讓台美經濟、民生有實質突破，會加倍加分。

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