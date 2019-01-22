彭文正親筆推薦函 曝王世堅交代家人當「墓誌銘」

2019-01-22 16:03

〔即時新聞／綜合報導〕知名媒體人彭文正的同名臉書粉專，今上午貼照發文表示去年選前替王世堅寫推薦文，並透露對方已交待家人，將來要作為「墓誌銘」。王也在臉書分享表示感謝，「阿堅會繼續努力！」

彭文正在文中表示，推薦函內容為他去年選前親筆撰寫，還說「王世堅說他放在家裏的神桌上，已經交待家人，將來要當墓誌銘」，並幽默地說「第一次替人寫墓誌銘」。

彭文正在文中自述為政論節目主持人，並指放眼台灣政治人物敢言有魄力的不多，誠心推薦好友、中山與大同區王世堅，並讚王堅持台派信念、東奧台灣正名、喜樂島反併吞公投，不畏黨紀處分、一路參與到底。

彭文正提到，王堅持公平正義、勇敢對抗威權，「沒有派系撐腰，一路孤軍奮戰，從不鄉愿柯黑一馬當先橫眉冷對千夫指」，並稱其勇氣十足、以一擋百，且從政廿年如一日，深耕基層、與小市民稱兄道弟，親力親為無驕氣。

彭文正提及，自己替選情告急的老友王世堅親筆請託，懇請支持者相挺王世堅，並予以感謝，文末則署名「彭文正敬記2018.11.16」。王今下午也在臉書轉載該篇貼文，同時寫道「謝謝彭P，阿堅會繼續努力！」

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