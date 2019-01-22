表態中壢選立委 吳志揚：陳學聖沒「往上爬」是國民黨結構問題

2019-01-22 15:03

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨立委吳志揚今天接受廣播節目專訪時再度表態參選中壢區立委，並拚6席立委全壘打，他也提及，民進黨會拔擢不同人才到中央任命，但陳學聖過去曾任桃園縣文化局長，卻沒在執政時「往上爬」，這就是國民黨的結構問題。

吳志揚表示，首次參選時中壢就是責任區、桃園縣長任內也擴大對中壢的服務，至今服務未曾停歇；提及過去曾說「鄭文燦難以望其項背」，他也重申是在反諷鄭。

吳志揚指出，桃園航空城、桃園捷運計畫這幾年嚴重延宕，桃園升格後民眾未感受到大躍進，但過去桃園縣6席立委都是國民黨籍，就能一起讓桃園大改變，因此他這次會秉持自己對中壢的使命感，與其他候選人一起讓桃園立委全壘打。

被問及與中壢區現任國民黨立委陳學聖的關係，吳志揚表示，去年陳學聖選桃園市長，吳整個服務團隊全力輔選。他也為陳學聖抱屈說，民進黨任用鄭麗君擔任文化部長、蔡其昌任立法院副院長，但陳學聖在國民黨執政時卻不能往上爬，這就是國民黨的結構問題。

對於虐童案修法，即將接任立法院國民黨團書記長的吳志揚強調，他在立院是第一位與同黨立委徐志榮共同提案加重其刑且不得假釋的立委，他主張亂世用重典，若政府不敢快定調，肯定會有更多憾事。

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