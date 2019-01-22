選前之夜不替陳炳甫站台 韓國瑜稱和柯P沒硬碰硬

2019-01-22 14:53

〔記者郭安家／台北報導〕台北市立委第二選區（士林、大同）補選剩5天，高雄市長韓國瑜始終沒能參加國民黨候選人陳炳甫造勢大會，不過，韓今下午至大同區時尚茶店短暫停留20分為陳加油。現場湧進媒體4度詢問，是否顧慮與台北市長柯文哲關係？韓矢口否認，指和柯沒有硬碰硬、軟碰軟，統統都沒有；但他也不認為選前之夜要再到台北。

韓國瑜原受邀本月20日北上，參加陳炳甫造勢大會，最後並未出席；外界也注意到，韓北上造勢，恐激化台北市長柯文哲的粉絲，集結挺「柯家軍」補選候選人陳思宇。對此，陳隔天受訪表示，韓在高雄有許多活動，且韓、柯對決不是韓心中第一考慮，而他不擔心韓、柯正面對決。

韓國瑜今下午被媒體問及北上不需要顧慮柯文哲嗎？韓回說，沒有啊！20日那天因旗山美濃農民準備番茄節，他本來要告假北上幫陳炳甫，農民不高興啊！農民說準備這麼長時間、大家這麼興奮，且參加比賽好不容易番茄得了獎、期待市長來頒獎，農民說「你（韓）這不來的話，我們很傷心失望啊！」

韓國瑜說，「我不來跟我來，跟柯P一點關係都沒有，除了我踩的土地是台北市之外，跟他（柯）沒有任何關係，他有他輔選對象，我有我心儀的對象，炳甫兄已經完完全全可做優質的立委。」至於北上是否知會柯文哲？韓說沒有。

再被問及不挑選前最後週末北上是降低與柯對立？韓說，沒有、沒有，絕無此事，媒體聯想太多，他現在連汽油都儘量用92無鉛汽油，他現在時間被切非常零碎，每天非常滿、事情多；他也不認為要選前前一晚到，到時候萬一沒有時間呢？他強調，這幾天在高雄心裡時常掛念陳炳甫選情。

談到陳炳甫賭咒若有5萬票就跳愛河，韓國瑜說，陳妻快生了，不要賭這麼大；最重要是太太生第3胎，永浴愛河愛生第4胎。他說，經2018選舉，人民水準提升，台灣人民看政治人物已經跟以前不一樣了，期待所有政治人物幫人民尋求更好生活，相信士林、大同選民也一樣希望陳炳甫進立院，真正幫國家找到更好發展、更好日子。

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