公路總局公務員疑似收賄 黃國昌：林佳龍有徹查決心嗎？

2019-01-22 14:28

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市政府前經發局長朱松偉因涉貪而遭羈押禁見，時代力量立委黃國昌指出，檢調偵辦過程中因查扣「內帳」而發現案外案，顯示全徽道安老闆孫瑀在2015年，以「開工費」的名義行賄公路總局的公務員，以便工程放水驗收。對此黃國昌質問：「這樣腐敗的官商勾結、林佳龍部長有徹查決心嗎？」

檢調調查指出，在查扣的一本關鍵內帳中，發現朱松偉任內推動「虎頭山物聯網創新基地」時，自駕車平台的協力廠商「全徽道安」科技暨台灣智慧駕駛董事長孫瑀，2015年間涉嫌假借「開工費」名義，透過男子黃仲勝行賄交通部公路總局第一區養護工程處公務員，換取工程順利驗收與放水，孫瑀事後再指示以「交際費」名義不實核銷款項，孫與黃後來獲裁定交保。

黃國昌今（22）日表示，「全徽道安」的行賄弊案，迄今關注的焦點，都放在收賄的桃園市前經發局長朱松偉身上，但事實上浮出檯面的只是冰山一角。黃國昌說，「全徽道安」每年取得各級政府大量標案，過去5年累計高達10.5億元，過去也呼籲政府徹查這些公共工程，招標、品質與功能是否有問題。

黃國昌指出，全徽道安在公路工程界可以說是「威名遠播」，人脈非同小可，例如前公路總局副局長劉健朗退休後，自2014年開始就在全徽道安擔任監察人，成為該公司的「大門神」。而在這次檢調偵辦過程中，因查扣到「內帳」而發現案外案，顯示全徽道安老闆孫瑀在2015年，以「開工費」的名義行賄公路總局的公務員，以便工程放水驗收。

黃國昌質問：「這一切難道是巧合嗎？」、「新任部長林佳龍知情嗎？有徹查決心嗎？」、「如果這麼離譜的官商勾結，行政部門都無法積極地以具體行動展現打擊貪腐的決心，人民要如何相信交通工程的品質？又如何期待吏治澄清的一天？」

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