國道警執勤受傷縫400針返隊 小英總統誇：還是會很帥

2019-01-22 12:54

〔記者李容萍／桃園報導〕農曆春節將至，蔡英文總統今上午由內政部長徐國勇、桃園市長鄭文燦等人陪同下前往國道公路警察局第六大隊慰勉執勤警員，除發放加菜金及向辛苦的警察同仁拜早年，感謝基層警員在春節期間仍得停休投入春節交通疏運工作，同時慰勞因公受傷縫了400針的國道警員楊宇辰，得知他狀況恢復良好，還慰勉他「還是會很帥」。

蔡英文聽取簡報後表示，國道警察危險加給今年2月已發放，且回溯於今年1月，國道警察警察比其他公務員，執勤上有高度風險且工作繁重，除加強國道設計安全及交通事故標準作業流程，執勤裝備不足的部分，會請內政部協調溝通，一定要做到確保執勤警員安全、提高待遇福利及照顧好警員健康三大目標。

蔡英文一行，接著前往國道六大隊前停車場視察國道警察處理高速公路車禍事故流程，除架設警示燈交通椎及腳架式爆閃燈，也會通知高公局支援防撞車到場，另建議能爭取有更充足的防撞車，就近進駐各隊部，以利調度使用，確保護處理交通事故警員安全。

蔡英文隨後前往六大隊旁的龍潭分隊，慰問2017年8月7日在國道三號南下新竹香山路段，處理高速公路車禍因公受傷警員楊宇辰，同時慰問國道警員，深夜冒險執勤的辛勞；楊宇辰代表警員獻花感謝總統時，蔡英文當場愣住，還說「該是我送你花才對」，並親切查看及關心楊宇辰臉頰傷勢縫合後復原情況，骨折雙腳走路行動恢復情況，誇他「還是會很帥」。

目前服務於國道九隊的警員楊宇辰，當時和另一名殉職警員陳啟瑞一起在國道三號108公里香山路段遭黃姓拖板車駕駛高速追撞，陳因傷重殉職，他則因為雙腿及腳盤粉碎性骨折，右臉頰撕裂傷縫了400針，經1年療養傷勢復原，去年6月恢復調內勤上班。這起紅斑馬處理高速公路車禍造成執勤警員1死1重傷案，也讓各界更心疼國道警察執勤的危險。

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